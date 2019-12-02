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    Думки вголос

    Зеленський вирішив прочитати Мінські угоди так, як їх читають в Москві

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Зеленський вирішив прочитати Мінські угоди так, як їх читають в Москві

    Україна вирішила взяти на себе відповідальність за невиконання Мінських угод?

    Мовою оригіналу

    Зеленский в интервью западным СМИ говорит, что не проведет выборов до момента полной деокупации. И это хорошо.

    Зеленский в том же интервью говорит, что минские соглашения предполагали другое и по ним надо сначала проводить выборы, а потом выводить российские войска.

    Т е фактически первый раз Украина берет на себя ответственность по невыполнению минских соглашений.

    С момента подписания официальная позиция Украины была всегда однозначна. Мы читаем минские соглашения как сначала безопасность, потом выборы. И баста. Так мы читаем. И у такой читки есть логика. Банальная человеческая логика.

    Сейчас Зеленский решил прочитать Минские соглашения так, как их читают в Кремле. Или ему так прочитали. Как пронумерованы пункты в документе. И без логики. Или с логикой Путина.

    Как результат – теперь, даже если Украина не пойдет на капитуляцию, не выполнит желания Кремля, это может привести к снятию санкций с России. Ведь это не Россия не выполняет минские соглашения, а Украина.

    В итоге, российские войска останутся на Донбассе. Россия останется в Крыму. А санкции с России могут начать снимать. Ведь санкции привязаны к минским соглашениям. И это Украина их не выполняет. И Украина сама об этом говорит.

    Простота во истину хуже воровства...

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Донбас Мінські угоди війна Путін Володимир Зеленський
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