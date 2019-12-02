Зеленський вирішив прочитати Мінські угоди так, як їх читають в Москві

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна вирішила взяти на себе відповідальність за невиконання Мінських угод?

Мовою оригіналу

Зеленский в интервью западным СМИ говорит, что не проведет выборов до момента полной деокупации. И это хорошо.

Зеленский в том же интервью говорит, что минские соглашения предполагали другое и по ним надо сначала проводить выборы, а потом выводить российские войска.

Т е фактически первый раз Украина берет на себя ответственность по невыполнению минских соглашений.

С момента подписания официальная позиция Украины была всегда однозначна. Мы читаем минские соглашения как сначала безопасность, потом выборы. И баста. Так мы читаем. И у такой читки есть логика. Банальная человеческая логика.

Сейчас Зеленский решил прочитать Минские соглашения так, как их читают в Кремле. Или ему так прочитали. Как пронумерованы пункты в документе. И без логики. Или с логикой Путина.

Как результат – теперь, даже если Украина не пойдет на капитуляцию, не выполнит желания Кремля, это может привести к снятию санкций с России. Ведь это не Россия не выполняет минские соглашения, а Украина.

В итоге, российские войска останутся на Донбассе. Россия останется в Крыму. А санкции с России могут начать снимать. Ведь санкции привязаны к минским соглашениям. И это Украина их не выполняет. И Украина сама об этом говорит.

Простота во истину хуже воровства...

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»