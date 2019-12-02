Зустріч нормандської четвірки: Росія відкидає будь-які спроби України обговорити в Крим

Рефат Чубаров Народний депутат України (БПП), Голова Меджлісу кримськотатарського народу

Рефат Чубаров

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«А куди ви, українці, подінетесь ...» Проковтнемо і це?

Як і слід було очікувати, Москва, тепер уже на «фінішній прямій» до саміту в Парижі, відкидає будь-які спроби України обговорити в ході зустрічі питання деокупації Криму.

... Так, не встигли сьогодні (2 грудня) західні ЗМІ, серед яких Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborczа, вийти з інтерв'ю Президента України, в якому Володимир Зеленський зазначив наступне: «Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США ... Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. <...> Це наша територія, я б хотів, щоб вона до нас повернулася «, як з Кремля негайно прослідувала реакція, озвучена у властивій для російської сторони хамській манері.

Відповідаючи на питання про те, якщо Зеленський підніме проблему статусу Криму в «нормандському форматі», якою буде реакція російської сторони, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав: «Добре відома ... Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Ну і власне якесь обговорення теми Криму неможливо. Про це неодноразово говорилося на самих різних рівнях ... Ніякої тут немає різниці, в якому форматі ставити це питання».

На уточнююче питання про те, чи не призведе це до згортання переговорів, Пєсков відповів негативно.

Типу, а куди ви, українці, подінетесь ...

Проковтнемо і це?

Джерело: блог Рефата Чубарова

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