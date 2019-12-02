Зеленський у тренажерному залі пояснив необхідність діалогу з Путіним (відеозвернення)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цікаво, що своє відеозвернення Володимир Зеленський записував у процесі тренування у тренажерному залі.

Президент України порівняв відсутність діалогу з Путіним з бігом на біговій доріжці

Президент України Володимир Зеленський вважає, що діалог з російським лідером Володимиром Путіним необхідний для завершення війни на Донбасі. Про це він заявив у своєму щотижневому відеозверненні.

За словами Зеленського, Україна могла б обійтися і без діалогу з Путіним, але в такому разі ситуацію з розв'язанням конфлікту на Донбасі можна було би порівняти з бігом на біговій доріжці.

Цікаво, що своє відеозвернення президент записував у процесі тренування у тренажерному залі.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що опозиційні політики хайпують на фейках про саміт «нормандської четвірки», який відбудеться 9 грудня в Парижі.

Зокрема, президент закликав українців не звертати увагу на політиків, які «як політики вже померли, а як люди не народжувалися зовсім ніколи».

«Я хочу щоб ви не звертали увагу на фейки, на їхні гасла, тому що вони вже нікому не потрібні. Вони грають тільки на емоціях українців. Про них ніхто не пам'ятає і єдина можливість - зловити хайп. Але це не та тема, на якій ловлять хайп. Ці політики не мають можливості закінчити війну, повернути людей, не мають довіри людей, не мають ніякого політичного рейтингу», - зауважив Зеленський.

За словами глави держави, «ніякої зради не було і не може бути».

«Не вірте нікому, війною ніхто не хоче йти, ми не можемо собі дозволити втрачати людей, тільки дипломатія .. Ми починаємо підготовку до зустрічі в форматі «нормандської четвірки». Зустріч - це вже перемога для нас. Це можливість, яка з'явилася після 3 років тиші дипломатії, але реальної війни на фронті. Можливість розпочати діалог, який може привести до повернення наших громадян», - зазначив Зеленський.

Президент додав, що йому хочеться дійсно припинити вогонь і «дати можливість закінчитися війні».

«Важливо вирішити питання з поверненням наших територій ... як жити разом. Як ми можемо повернути території і бути однією Україною. Зараз ми над цим працюємо», - підкреслив президент.

Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон. Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

Як повідомлялось, 25 листопада Володимир Зеленський пообіцяв, що раз на тиждень буде відверто ділитись усім, що на душі. «Розповідатиму про наші успіхи, перемоги, плани та невдачі (а вони, звичайно, теж є). Сподіваюсь, що такий формат усім «залетить»)», - зазначив президент.

Нагадаємо, у 2005 році, коли президентом був Віктор Ющенко, його Секретаріат вирішив, що президент має звертатися до людей із щотижневими радіозверненнями. Тож 5 листопада 2005 року Ющенко виступив з першим радіозверненням. Тематика кожного наступного його звернення трималася у повній інтризі.



