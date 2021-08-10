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    Тауерський міст у Лондоні знову працює

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    Представник корпорації, якій належить&nbsp;міст, заявив, що розслідування триває, причина інциденту невідома - Тауерський міст у Лондоні знову працює
    Представник корпорації, якій належить міст, заявив, що розслідування триває, причина інциденту невідома
    Фото: ВВС

    Щороку міст підіймається і опускається приблизно 800 разів

    Відомий Тауерський міст у Лондоні запрацював після технічної неполадки, коли споруда застрягла у піднятому положенні у понеділок. Про це повідомляє ВВС.

    Як зазначається, міст планувалося підняти в понеділок, щоб пропустити корабель. Однак споруда застрягла у піднятому положенні на багато годин.

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    Тауерський міст у Лондоні знову працює
    Тауерський міст у Лондоні знову працює
    Тауерський міст у Лондоні знову працює
    Тауерський міст у Лондоні знову працює

    Після цього поліція заявила, що міст закрили через «технічну несправність». На обох берегах Темзи у столиці Британії утворилися затори.

    Міст був знову відкритий для руху у вівторок.

    Представник корпорації Сіті, якій належить міст, сказав, що розслідування несправності триває, причина поламки наразі невідома.

    Тауерському мосту 127 років – його будували вісім років та запустили у 1894-му. Щороку споруда підіймається і опускається приблизно 800 разів.

    Теги: дороги корабель Велика Британія аварія розслідування поліція міст
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    Тауерський міст у Лондоні знову працює