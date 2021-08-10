Тауерський міст у Лондоні знову працює

Щороку міст підіймається і опускається приблизно 800 разів

Відомий Тауерський міст у Лондоні запрацював після технічної неполадки, коли споруда застрягла у піднятому положенні у понеділок. Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, міст планувалося підняти в понеділок, щоб пропустити корабель. Однак споруда застрягла у піднятому положенні на багато годин.

Після цього поліція заявила, що міст закрили через «технічну несправність». На обох берегах Темзи у столиці Британії утворилися затори.

Міст був знову відкритий для руху у вівторок.

Представник корпорації Сіті, якій належить міст, сказав, що розслідування несправності триває, причина поламки наразі невідома.

Тауерському мосту 127 років – його будували вісім років та запустили у 1894-му. Щороку споруда підіймається і опускається приблизно 800 разів.