Новий уряд Молдови закладе в бюджет будівництво мосту через Дністер, який вже зводить Україна

ового маршруту «Київ – Кишинів» разом з мостом ще в лютому 2021 року

Україна презентувала проєкт н ового маршруту «Київ – Кишинів» разом з мостом ще в лютому 2021 року

У програмі молдовського уряду фігурує будівництво мосту Ямпіль-Косеуць, який вже будує Україна

Новопризначена голова молдовського уряду Наталія Гавриліца заявила, що закладе гроші на будівництво мосту Ямпіль-Косеуць через річку Дністер, який фінансує українська влада, та під’їзної до нього дороги. Про це Гавриліца заявила перед голосування за призначення її кандидатури на посаду, відповідаючи на запитання депутатів, передає кореспондент «Главкому».

Зокрема, Наталію Гавриліцю запитали, чому у програмі уряду вказано будівництво мосту Ямпіль-Косеуць, який будує Україна. Вона відповіла, що кошти на всі потреби пов’язані із цим проєктом будуть закладені у бюджеті на 2022 рік.

«Ми закладемо гроші в бюджет і для будівництва моста і дороги», – пообіцяла Гавриліца.

Прем’єрка також пообіцяла звернути увагу на питання під’їзду до мосту.

«Міст не зависне у повітрі. Якщо там нема цієї дороги, то це помилка тому, що без дороги міст не має сенсу», – сказала Гавриліца.

Як раніше повідомляв «Главком», Україна профінансує будівництво мосту через річку Дністер. Планується, що міст стане частиною нової автомагістралі Київ-Кишинів. Крім того, напередодні, голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що будівництво мосту Ямпіль – Косеуць через річку Дністер розпочалося.

У лютому 2021 року в «Укравтодорі» визначилися з маршрутом майбутнього міжнародного транспортного коридору до Молдови.

Також нагадаємо, що Україна збирається добудувати четвертий гідроблок Новодністровської ГАЕС. Для цього Києву необхідний доступ до молдовського берега Дністра.

Молдовська сторона стверджує, що зведення четвертого гідроагрегата знищить екосистему річки, а жителі Молдови залишаться без прісної води. В Україні занепокоєння сусідів сприймають переважно як політичні маніпуляції.

12 лютого попередній парламент Молдови створив спеціальну комісію щодо оцінки інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Дністер. Окрему увагу в молдавському парламенті приділили питанню будівництва Новодністровської ГАЕС, яка розташована на території України.

Дністровська гідроакумулююча електростанція була закладена ще у 80-х роках минулого століття. Проєкт був призупинений і до нього повернулися лише у 2000-х. До комплексу входять ГАЕС, ГЕС та ГЕС-2. Сьогодні воду качають три гідроагрегати, а будівництво четвертого – відкладено. Втім, на Банковій, обіцяють, що це ненадовго. Для української енергосистеми він вкрай важливий. І при всіх претензіях із боку Молдови Київ має його добудувати.