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    Тауерський міст у Лондоні застряв у піднятому положенні через технічну несправність - Символ Великої Британії зламався (відео)
    Тауерський міст у Лондоні застряв у піднятому положенні через технічну несправність
    Фото: CNN

    В районі найвідомішого моста Великої Британії скупчилися машини і люди, які не могли перебратися на інший берег

    У столиці Великої Британії зламався Тауерський міст, який вважається однією з найвідоміших визначних пам'яток і символом країни. Про це поліція Лондона повідомила в Twitter.

    Причиною поломки стала «технічна несправність» механізму.

    За даними CNN, міст, що знаходиться над річкою Темзою, розвели в понеділок вдень, щоб пропустити великий корабель. Однак після проходу судна частину не вдалося повернути назад, і вони залишилися в вертикальному положенні.

    В районі найвідомішого моста Великої Британії скупчилися машини і люди, які не могли перебратися на інший берег. Поліція закликала користуватися іншими маршрутами.

    Подібний випадок стався з мостом і в серпні 2020 року. Тоді причиною порушення роботи стала «механічна поломка». В цілому частини моста розводять 800 разів на рік.

    До слова, в Києві на шляхопроводі на перетині просп. Бажана і Дніпровської набережної обсипається захисний шар бетону. Шматки бетони падають на проїжджу частину, наражаючи на небезпеку автомобілі.

    Теги: корабель Велика Британія поліція міст
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    Символ Великої Британії зламався (відео)