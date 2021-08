Символ Великої Британії зламався (відео)

У столиці Великої Британії зламався Тауерський міст, який вважається однією з найвідоміших визначних пам'яток і символом країни. Про це поліція Лондона повідомила в Twitter.

Причиною поломки стала «технічна несправність» механізму.

За даними CNN, міст, що знаходиться над річкою Темзою, розвели в понеділок вдень, щоб пропустити великий корабель. Однак після проходу судна частину не вдалося повернути назад, і вони залишилися в вертикальному положенні.

Tower Bridge is currently experiencing a technical fault and the bridge is stuck open.

Slight pause to my walk #NursesActive but it was cool to see the bridge open for the first time in my life! pic.twitter.com/BE71N13H2d