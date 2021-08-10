Лондон скували затори через поламаний Тауерський міст

Тауерському мосту вже 127 років - його будували вісім років та запустили у 1894 році

Тауерському мосту вже 127 років - його будували вісім років та запустили у 1894 році

Поліція оголосила про тимчасове закриття мосту, який з'єднує центральну і південну частину Лондона

У столиці Великої Британії, Лондоні, залишається відкритим всесвітньо відомий розвідний Тауерський міст.

Як пише The Guardian, частини історичної споруди не змогли опуститися після того, як були підняті у другій половині дня понеділка, 9 серпня, для проходження великого дерев'яного судна.

Поліція оголосила про тимчасове закриття мосту, який з'єднує центральну і південну частину Лондона.

При цьому Тауерський міст залишиться відкритим на всю ніч і може викликати додаткові проблеми з дорожнім рухом у вівторок.

Поліція Лондона закликає людей уникати мосту. Зараз він закритий для автомобілів і пішоходів.

На обох берегах Темзи у столиці Британії утворилися затори. Photo of the tall ship Tenacious going through today; I was on one of the 4 yachts following. Also photos of Tower Bridge as we went through. It was a fantastic experience. pic.twitter.com/rrUCnOuxlv — Anne Hulbert 3.5% (@anne_imp) August 9, 2021 Представник корпорації Сіті, якій належить міст, заявив, що причини поломки невідомі. У лондонській поліції підтвердили, що Тауерський міст застряг у піднятому положенні через «технічну несправність». За даними телеканалу, це сталося після проходження великого корабля.

Як відомо, Тауерський міст – комбінований підвісний і розвідний міст у центрі Лондона над річкою Темзою – був відкритий у 1894 році. Зазвичай міст розводять близько 800 разів на рік.