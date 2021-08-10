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    Лондон скували затори через поламаний Тауерський міст

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    Тауерському мосту вже 127 років - його будували вісім років та запустили у 1894 році - Лондон скували затори через поламаний Тауерський міст
    Тауерському мосту вже 127 років - його будували вісім років та запустили у 1894 році
    Фото: bbc

    Поліція оголосила про тимчасове закриття мосту, який з'єднує центральну і південну частину Лондона

    У столиці Великої Британії, Лондоні, залишається відкритим всесвітньо відомий розвідний Тауерський міст.

    Як пише The Guardian, частини історичної споруди не змогли опуститися після того, як були підняті у другій половині дня понеділка, 9 серпня, для проходження великого дерев'яного судна.

    Поліція оголосила про тимчасове закриття мосту, який з'єднує центральну і південну частину Лондона.

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    Лондон скували затори через поламаний Тауерський міст
    Лондон скували затори через поламаний Тауерський міст

    При цьому Тауерський міст залишиться відкритим на всю ніч і може викликати додаткові проблеми з дорожнім рухом у вівторок.

    Поліція Лондона закликає людей уникати мосту. Зараз він закритий для автомобілів і пішоходів.

    На обох берегах Темзи у столиці Британії утворилися затори.

    Представник корпорації Сіті, якій належить міст, заявив, що причини поломки невідомі.

    У лондонській поліції підтвердили, що Тауерський міст застряг у піднятому положенні через «технічну несправність». За даними телеканалу, це сталося після проходження великого корабля.

    Як відомо, Тауерський міст – комбінований підвісний і розвідний міст у центрі Лондона над річкою Темзою – був відкритий у 1894 році. Зазвичай міст розводять близько 800 разів на рік.

    Теги: дороги Велика Британія аварія поліція міст
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    Лондон скували затори через поламаний Тауерський міст