Тайфун у Японії: Жінка випала з вертольота під час евакуації



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Пенсіонерка загинула після падіння з висоти близько 40 метрів

Під час евакуації у місті Івакі префектури Фукусіма, яка проводиться через тайфун "Хагібіс", 77-річна жінка занигула внаслідок падіння з вертольота.

Про це повідомляє місцеве видання Kyodo.

Зазначається, що пенсіонерка загинула після падіння з висоти близько 40 метрів.

Трагедія сталася через те, що рятувальники не змогли правильно пристебнути крючок до ременя безпеки.

Окрім того, кількість жертв тайфуну зросла до 35 осіб.

У неділю, 13 жовтня, Японія наростила зусилля з порятунку людей, які вижили після тайфуну, який приніс рекордну кількість дощів, затопив величезні масиви житлових районів.

Також близько 27 тис. військовослужбовців Сил самооборони Японії були спрямовані у постраждалі від тайфуну райони, включно з префектурою Наґано, де вони спробували врятувати близько 360 осіб, які опинилися в скрутному становищі після обвалення дамби річки Сінано.