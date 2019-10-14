Тайфун у Японії: Жінка випала з вертольота під час евакуації
Пенсіонерка загинула після падіння з висоти близько 40 метрів
Під час евакуації у місті Івакі префектури Фукусіма, яка проводиться через тайфун "Хагібіс", 77-річна жінка занигула внаслідок падіння з вертольота.
Про це повідомляє місцеве видання Kyodo.
Зазначається, що пенсіонерка загинула після падіння з висоти близько 40 метрів.
Трагедія сталася через те, що рятувальники не змогли правильно пристебнути крючок до ременя безпеки.
Окрім того, кількість жертв тайфуну зросла до 35 осіб.
У неділю, 13 жовтня, Японія наростила зусилля з порятунку людей, які вижили після тайфуну, який приніс рекордну кількість дощів, затопив величезні масиви житлових районів.
Також близько 27 тис. військовослужбовців Сил самооборони Японії були спрямовані у постраждалі від тайфуну райони, включно з префектурою Наґано, де вони спробували врятувати близько 360 осіб, які опинилися в скрутному становищі після обвалення дамби річки Сінано.