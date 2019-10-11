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    Японія попередила туристів про наближення тайфуну

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    Японія попередила туристів про наближення тайфуну

    У Японії відкрили додаткові лінії цілодобових колл-центрів на іноземних мовах

    В Японії у зв'язку з наближенням тайфуну «Хагібіс» влада проводить додаткове інформування іноземних туристів, що знаходяться на території країни.

    Про це повідомляє Японське громадське телебачення.

    Так, відкрилися додаткові лінії цілодобових колл-центрів на іноземних мовах, що надають туристам всю необхідну інформацію, пов'язану з наближенням тайфуном.

    Крім того, туристів інформують з допомогою спеціальних програм, також на різних мовах, і через соціальні мережі.

    Наголошується, що кількість іноземних туристів, що знаходяться в даний час в Японії, значно перевищує середній показник для цієї пори року через що проходить в країні Кубка світу з регбі.

    Через наближення тайфуну «Хагібіс» японські авіакомпанії прийняли рішення про скасування близько 800 внутрішніх авіарейсів, запланованих на 12 жовтня, що становить майже 90% добових перевезень, також залізничний оператор JR прийняв рішення у суботу скоротити кількість потягів на найбільш завантаженою лінією між Токіо і Осакою, а у другій половині дня повністю припинити повідомлення на цьому маршруті.

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