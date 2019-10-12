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    У світі

    Тайфун в Японії: без світла залишилися понад 45 тисяч будинків

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    Рекомендації з&nbsp;евакуації&nbsp;отримали понад 200 тисяч осіб - Тайфун в Японії: без світла залишилися понад 45 тисяч будинків
    Рекомендації з евакуації отримали понад 200 тисяч осіб

    До столиці Японії тайфун наблизиться у ніч з суботи на неділю, але стихія вже викликала масштабні перебої в залізничному та авіаційному сполученн

    У Японії через надпотужний тайфун «Хагібіс», що наразі наближається до центральної частини країни, в сусідніх з Токіо районах десятки тисяч мешканців залишилися без електрики.

    Про це повідомляє агенція Кіодо.

    Зазначається, що до столиці Японії тайфун наблизиться у ніч з суботи на неділю, але стихія вже викликала масштабні перебої в залізничному та авіаційному сполученні.

    «У місті Матіда, що адністративно відноситься до столичної префектури, без світла залишилися понад 10 тисяч будинків, у префектурі Канагава – 23 тисячі. У префектурі Тіба, яка до цього постраждала від сильного тайфуну у вересні, без світла залишилися 12 тисяч будинків», - йдеться у повідомленні.

    Місцева влада повідомила, що рекомендації з евакуації отримали понад 200 тисяч осіб.

    Метеорологи порівнюють тайфун з тим, що в 1958 році забрав життя понад 1200 людей.

    Тайфун «Хагібіс» зараз рухається зі швидкістю 25 кілометрів на годину. Пориви вітру в його центральній частині досягають швидкості 65 метрів в секунду.

    Як повідомлялося, МЗС попередило українців про тайфун в Японії.

    До слова, Японія попередила туристів про наближення тайфуну.

    Нагадаємо, у вересні в Японії вирував тайфун Факсай. Тоді загинули щонайменше двоє людей, ще 40 отримали травми.

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