Тбіліського «терориста» затримали, а заручників звільнили

Терорист вимагав знизити банківські ставки, зменшити ціни на ліки і заборонити азартні ігри

Чоловік взяв у заручники 11 людей у будівлі мікрофінансової організації

У Тбілісі усіх заручників звільнили, а нападника затримали. Про це повідомляє Грузія Онлайн із посиланням на представника МВС Ніно Гіоргобіані.

Також у Telegram-каналі повідомили, що заручників звільнили неушкодженими.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 листопада, у Тбілісі невідомий чоловік узяв в заручники 11 людей у будівлі мікрофінансової організації на проспекті Церетелі.

«Чоловік, який захопив людей, вимагав зібрати парламент, щоб той ухвалив три рішення: заборонити азартні ігри, знизити банківські відсоткові ставки до 7% і знизити ціни на медикаменти, встановивши як максимальну маржу прибутку 10%», ─ йдеться у повідомленні.

МВС Грузії закликало телеканали припинити вести прямі трансляції з місця події, адже це створювало загрозу життю мирних жителів і співробітників правоохоронних органів.