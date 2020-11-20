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    Тбіліського «терориста» затримали, а заручників звільнили

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    Терорист вимагав знизити банківські ставки, зменшити ціни на ліки і заборонити азартні ігри - Тбіліського «терориста» затримали, а заручників звільнили
    Терорист вимагав знизити банківські ставки, зменшити ціни на ліки і заборонити азартні ігри

    Чоловік взяв у заручники 11 людей у будівлі мікрофінансової організації

    У Тбілісі усіх заручників звільнили, а нападника затримали. Про це повідомляє Грузія Онлайн із посиланням на представника МВС Ніно Гіоргобіані.

    Також у Telegram-каналі повідомили, що заручників звільнили неушкодженими.

    Як повідомлялося, сьогодні, 20 листопада, у Тбілісі невідомий чоловік узяв в заручники 11 людей у будівлі мікрофінансової організації на проспекті Церетелі.

    «Чоловік, який захопив людей, вимагав зібрати парламент, щоб той ухвалив три рішення: заборонити азартні ігри, знизити банківські відсоткові ставки до 7% і знизити ціни на медикаменти, встановивши як максимальну маржу прибутку 10%», ─ йдеться у повідомленні.

    МВС Грузії закликало телеканали припинити вести прямі трансляції з місця події, адже це створювало загрозу життю мирних жителів і співробітників правоохоронних органів.

    Теги: МВС тероризм ціни Грузія заручники чоловік парламент азартні ігри
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