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    У Тбілісі озброєний чоловік взяв в заручники дев'ять людей

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    На місці працює поліція - У Тбілісі озброєний чоловік взяв в заручники дев'ять людей
    На місці працює поліція
    Скріншот відео Руставі-2

    Правоохоронці оточили будівлю з заручниками та проводять усі необхідні оперативні заходи

    У Тбілісі невідомий чоловік узяв в заручники у будівлі мікрофінансової організації на проспекті Церетелі. Про це повідомляє прес-служба МВС Грузії.

    За попередніми даними патрульної поліції Грузії, у заручниках знаходяться дев'ять осіб. Нападників кілька, в руках одного з них предмет, схожий на гранату.  Телеканал Руставі-2 повідомляє, що двох заручників вже відпустили. Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі та оперативні заходи.

    Про вимоги зловмисника наразі нічого не відомо. 

    МВС закликало телеканали припинити вести прямі трансляції з місця події, адже це створює загрозу життю мирних жителів і співробітників правоохоронних органів.
    Теги: МВС Грузія заручники
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