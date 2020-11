У Тбілісі озброєний чоловік взяв в заручники дев'ять людей

У Тбілісі невідомий чоловік узяв в заручники у будівлі мікрофінансової організації на проспекті Церетелі. Про це повідомляє прес-служба МВС Грузії.

За попередніми даними патрульної поліції Грузії, у заручниках знаходяться дев'ять осіб. Нападників кілька, в руках одного з них предмет, схожий на гранату. Телеканал Руставі-2 повідомляє, що двох заручників вже відпустили. Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі та оперативні заходи.

Про вимоги зловмисника наразі нічого не відомо.

Armed attacker took 9 people as #hostages in micro finance organization office on #Tsereteli Avenue



What are the demands of the attacker is unknown. #Police and special forces group have the area cordoned off#Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/t00MNLWyA4