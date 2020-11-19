Грузія до кінця року продовжила заборону на міжнародні авіарейси

Грузія продовжила заборону на більшість міжнародних пасажирських авіарейсів до 1 січня 2021 року

Грузія ввела заборону на міжнародні авіарейси в березні

Агентство цивільної авіації Грузії продовжило заборону на здійснення міжнародних авіарейсів. Вона діятиме до 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє avianews.

«Обмеження, встановлені на міжнародне регулярне авіасполучення, продовжені і діють до 1 січня наступного року включно», – йдеться в повідомленні.

Обмеження не буде поширюватися на прямі міжнародні рейси між міжнародним аеропортом Тбілісі і аеропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшави, Афін, Амстердама, Відня, Берліна і Мілана.

Заборона також не діятиме на прямі авіарейси між міжнародним аеропортом Кутаїсі й аеропортами Риги, Катовіце, Вільнюса і Дортмунда.

Зазначимо, що Грузія ввела заборону на міжнародні авіарейси в березні.

У серпні країна відновила пряме регулярне авіасполучення з Німеччиною, Латвією та Францією. У грузинську столицю здійснюють рейси авіакомпанії Lufthansa, Air France і Air Baltic.

Зазначимо, Ізраїль відновлює авіасполучення з іншими країнами.