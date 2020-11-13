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    ЗМІ: у Монреалі невідомі захопили заручників

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    У ЗМІ з'явилися кадри з людьми на даху будівлі в якій начебто захопили заручників - ЗМІ: у Монреалі невідомі захопили заручників
    У ЗМІ з'явилися кадри з людьми на даху будівлі в якій начебто захопили заручників

    Силовики проводять спецоперацію на місці інциденту

    У канадському Монреалі, за попередньою інформацією, захопили заручників в будівлі по сусідству з офісом компанії Ubisoft.

    Про це повідомляють місцеві видання.

    Спочатку з'явилася інформація про те, що заручників захопили в будівлі Ubisoft, але один зі співробітників заявив, що йдеться про сусідню будівлю. Le Journal de Montreal водночас пише, що в будівлі, про яку йде мова, розташований не лише офіс Ubisoft, а й інші компанії.

    У ЗМІ з'явилися кадри з людьми на даху будівлі. CBC повідомляє, що люди могли самі піднятися на дах – судячи з фото, вони забарикадувалися ззовні.

    Поліція Монреаля офіційно повідомила, що в районі вулиць Сен-Лоран і Сен-Віатер, де розташований офіс Ubisoft, проводять поліцейську операцію, і закликала уникати цього району.

    У поліції заявили, що прибули на виклик і зараз оглядають територію, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Подробиці поки невідомі.

    Раніше повідомлялося, що у Грузії затримали чоловіка, який захопив заручників у банку.

    Теги: кримінал Канада заручники поліція
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