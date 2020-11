ЗМІ: у Монреалі невідомі захопили заручників

Силовики проводять спецоперацію на місці інциденту

У канадському Монреалі, за попередньою інформацією, захопили заручників в будівлі по сусідству з офісом компанії Ubisoft.

Про це повідомляють місцеві видання.

Спочатку з'явилася інформація про те, що заручників захопили в будівлі Ubisoft, але один зі співробітників заявив, що йдеться про сусідню будівлю. Le Journal de Montreal водночас пише, що в будівлі, про яку йде мова, розташований не лише офіс Ubisoft, а й інші компанії.

Conflicting reports but it appears folks are being escorted out by police at the Ubisoft office in Montreal. #ubisoft #Montreal pic.twitter.com/qLHo8cJVqh — OSI News (@osiworldnews) November 13, 2020

У ЗМІ з'явилися кадри з людьми на даху будівлі. CBC повідомляє, що люди могли самі піднятися на дах – судячи з фото, вони забарикадувалися ззовні.

Breaking: A police operation is underway in Montreal, Canada.

Journal de Montreal is reporting that a possible hostage situation involving dozens of people is ongoing in the Ubisoft building. pic.twitter.com/qdxNRoTP3C — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 13, 2020

Поліція Монреаля офіційно повідомила, що в районі вулиць Сен-Лоран і Сен-Віатер, де розташований офіс Ubisoft, проводять поліцейську операцію, і закликала уникати цього району.

UPDATE - Police tactical units have arrived at the #Ubisoft hostage situation.pic.twitter.com/1Q41mR7Klb — Disclose.tv (@disclosetv) November 13, 2020

У поліції заявили, що прибули на виклик і зараз оглядають територію, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Подробиці поки невідомі.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

