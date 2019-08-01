Чи є сенс Україні створювати міжнародний російськомовний канал?

Джерело: slovoidilo.ua

Російський народ не є суб'єктним. Абсолютно начхати, що він думає

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Нет никакой борьбы за умы. Её просто нет, и все.

Советский Союз развалился совсем не из-за того, что на него транслировались «Голос Америки», «Би-Би-Си» и «Радио «Свобода». Те, кто их слушали, и так все понимали.

Советский Союз развалился из-за того, что нефть стала по двенадцать долларов, а вся туалетная бумага ушла на производство колбасы.

Только и исключительно из-за этого.

Не упади нефть - «Голос Америки» до сих пор бы боролся за умы граждан СССР - с нулевым результатом.

Потом было десять лет свободы. Вражеское «Би-Би-Си» - слушай не хочу.

Каков результат?

Избрали себе в цари полковника КГБ.

Вот и все влияние на умы.

Нет, сам по себе русскоязычный канал, вещающий на Россию - идея, ну не то, чтобы неплохая, скорее - ни в плюс, ни в минус. Если деньги некуда девать - почему бы и нет. Ну вот вещало БиБиСи из-за глушилок десятилетиями - ну и тут пусть будет.

Эффекта, правда, это не даст никакого, потому что для эффекта нужно обращаться к низменным чувствам - ненависти, агрессии, мочевому пузырю, гениталиям - а не к разуму. Что, кстати, отлично показывает нынешняя избирательная компания и в самой Украине.

Но для этого нужна такая пропаганда, что распятый мальчик в трусиках заплачет. Кто будет этим заниматься? Я - нет. Казарин? Ганапольский? Муждабаев?

Вот вам и сразу падение качества контента.

Вот за*ирать мозги пролетариату - да, телевидение может на ура. Только в путь.

А прочищать...

Но тем не менее. Путь будет. Довлатов вещал, почему бы не повещать, ну, не знаю - Орлуше, скажем. Вот его я бы на такой канал позвал. Это действительно было бы приобретение.

Правда, и так есть интернет и русскоязычной информации - хоть пруд пруди, но ок, пусть будет. В сферическом вакууме - почему бы и нет.

Есть только несколько «но».

Во-первых, совершенно непонятно, как это будет технически. «НТВ+» включит в свой пакет украинский пропагандистский канал? «Россия 24» поделится с ним эфирным временем? Минсвязь выделит частоту? Или дядя Вася из деревни Лошки Брянской области будет ловить его ночами на свою тарелку «Триколор-ТВ»? Чисто технически как вещание будет проходить?

Да никак не будет.

Остается небольшая зона покрытия около границ Украины. Крым, Донбасс, может, будет добивать куда-то до того же Брянска, скажем.

И вот вам вторая проблема.

Ну вот посмотрит дядя Вася из деревни Лошки этот канал, поймет, что к чему - и? Что дальше то?

Путина свергнет? Просветлевшие ихтамнеты сядут на свои танки и уедут в Бурятию? Руководитель МГБ Донецка расплачется и откроет подвалы? Или что?

На какой эффект вы рассчитываете-то, друзья мои?

Российский народ - не субъектен. Совершенно плевать, что он думает. Верит ли он Путину. Не верит ли. Слушает ли он Би-Би-Си. Не слушает ли. От него ничего не зависит. Вообще. Совсем.

Все зависит только от цен на колбасу.

И народ Донбасса не субъектен.

Вот и вся правда жизни.

Единственный смысл, который остается - не бросать своих. Вот я на АТР веду свой «Запоребрик». Так вот звонки в студию идут постоянно. Знаете, откуда? Крым, Беларусь, Россия, и дальше по всему миру. И люди говорят, что им это необходимо. Как глоток разума посреди психушки.

Вот это - да, имеет смысл.

Но аудитория - и так наши люди. За их умы не надо бороться. В четырнадцатом это было необходимо, да. А сейчас... Все уже все понимают. Просто каждый принял уже свою сторону.

Ни один прозревший ватник мне ещё ни разу не позвонил.

Еще остается мировое вещание. Ну, тут да. Ту, возможно, тоже имеет смысл. Вещать на те страны, где граждане являются субъектами. Просвещать, условно, вату Франции и Германии.

Но я совершенно не представляю, какие гигантские бюджеты нужны, чтобы конкурировать на этом поле с Раша Тудей.

Потому что для конкуренции нужен контент. Нужен уровень примерно «Первого канала». Самые лучшие мировые премьеры, Голливуд, «Лига чемпионов», Формула-1, мировые спортивные события, звезды шоу-биза и пр. и пр. и пр.

Чтобы это заработало - не знаю, половину ВВП Украины надо вбухать.

В итоге в реальном мире остается одна схема. Всемирный русскоязычный канал будет вещать на территории Украины - как оккупированной, так и не оккупированной.

А значит, реальный отрицательный результат перевешивает сферический положительный.

В моем представлении, победа Украины - когда Донбасс заговорит на украинском.

А если часть Украины опять заговорит на русском...

Ну вот чья это будет победа?

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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