Звернення до російських опозиціонерів, які розповідають про «відповідальність двох сторін»

І не кажіть, що вас не попереджували

Мовою оригіналу

Слушайте сюда, «либеральные» подлецы, хором присягающие сейчас своему рейху. Т.н. «независимые журналисты», фейковые «оппозиционеры», подкремлёванные «правозащитники». Все эти ваши «Украина устроила провокацию», «ответственность обеих сторон», «довели до войны братские народы», «диктаторский режим Порошенко» и прочая чушь, рассчитанная на то, что вас погладит по головке ваш фюрер, никуда не канут, не-а.

Более того — говорите дальше, говорите больше. Мы внимательно слушаем и запоминаем. На вашей репутации, которая и так давно пахла гнилью, ставится жирный крест. Вы его сами ставите. Не мешаем. Но больше ни в Украину — ни ногой, иначе ею же под зад огребете, ни к украинцам ни в какой точке мира не приближайтесь. Это не просто слова, а сотрудничество с террористическим режимом, мы это понимаем, дураков нет.

Все ваши попытки на каких-либо конференциях на Западе, в любых дискуссиях именно так и будут расцениваться — «содействие международному терроризму». Сидите в своей тюрьме, сидите в своём дерьме. Вы сейчас перешли на сторону рейха, стали открытыми врагами и украинцам, и всем нормальным людям на свете.

Я не знаю, сколько ещё мир будет вынужден иметь дело с вашим фюрером, но лично я и мои друзья сделаем все зависящее, чтобы по всему миру знали о том, что вы работаете на Кремль. У вас не получится прикинуться, замаскироваться, маски сброшены, рыла у вас в пуху.

Вы думаете, снова удастся выкрутиться? Вы ошибаетесь. Капля камень точит. Иллюзии про вас как «оппозиционеров Путина» далеко не вечны. И чем дальше будет маргинализовываться кремлевский режим, тем глубже будете вместе с ним опускаться вы. И вот увидите — не пройдёт всего пары лет, как общение с вами станет на Западе неприличным, а в Украине стало уже.

Можно долго обманывать одного... ну, дальше вы сами знаете. Грамотные. Но глупые. Запомните этот пост. И не говорите потом, что вас не предупреждали.

Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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