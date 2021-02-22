Телеканал «Наш» подав позов проти Нацради: хоче скасувати позапланову перевірку

У суді заявили, що зареєстровано позов від телеканалу

Зараз суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі

Телеканал «Наш» подав до суду на Національну раду з питань телебачення та радіомовлення. Про це повідомили в пресслужбі Окружного адміністративного суду Києва.

У суді заявили, що зареєстровано позов від телеканалу. За даними ОАСК, серед вимог позову – визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 28 січня 2021 року, яким була призначена позапланова невиїзна перевірка телеканалу.

На думку позивача, оскаржуване рішення ухвалене з порушенням норм законодавства України, без належних правових підстав і допустимих доказів.

Зараз суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Керівниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк заявила, що Нацрада подала до суду на телеканал «Наш» щодо позбавлення ліцензії. За її словами, у нього є багато порушень.

Заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль розповів, що половина штрафів Нацради у минулому році припали на «Наш» і NewsOne – 211 251 грн.

Коваль зазначив, що Нацрада раніше вже зверталася до суду з вимогою анулювати ліцензію для телеканалу «Наш». Але його власник зареєстрував нову юридичну особу «Наш 365», ця компанія без проблем отримала нову ліцензію.

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