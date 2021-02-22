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    В Україні з’явиться Центр протидії дезінформації

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    Центр&nbsp;<span>буде відслідковувати фейки, спотворену інформацію, а також ворожу пропаганду і інформувати про це українців</span> - В Україні з’явиться Центр протидії дезінформації
    Центр буде відслідковувати фейки, спотворену інформацію, а також ворожу пропаганду і інформувати про це українців
    Фото з відкритих джерел

    Серед планів – створення онлайн-музею російської пропаганди, щоб показувати, у який спосіб працює російська інформаційна машина

    Україна посилює боротьбу з російською пропагандою, тому у вже березні розпочне роботу Центр протидії дезінформації. Це буде державна інституція, яка у співпраці з громадськими організаціями протистоятиме російській пропаганді.

    Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, відкриваючи міжнародний онлайн-семінар «Протидія дезінформації: європейські підходи та стандарти», передає «Радіо Свобода».

    Зазначається, що цей центр також координуватиме свою роботу з подібними інституціями в Латвії, Фінляндії і на рівні Європейського союзу.

    Щоб систематизувати боротьбу з інформаційними загрозами в Україні і краще координувати її з партнерами, уряд працює над реалізацією двох ініціатив – створення Центру протидії дезінформації і проєкту медіаграмотності, над яким Міністерство культури працює разом з Міністерством освіти та Мінцифри, сказав Ткаченко.

    «Рухаючись цими двома напрямками у співпраці з РНБО, з офісом віцепрем’єрки з питань європейської інтеграції, МЗС, Мінцифри сподіваємося найближчим часом відповісти на ті виклики, які нам дає російська пропаганда», – каже міністр.

    За його словами, відбір команди вже йде – фахівці будуть активно відпрацьовувати маніпуляції і фейки, які поширює держава-агресор.

    Як сказав Ткаченко, центр разом з фактчекінговими організаціями створить спільну платформу, щоб можна було не лише виявляти факти «фейків» і маніпуляцій, але також надавати фактично правильну позитивну інформацію про Україну.

    «Серед планів – створення онлайн-музею російської пропаганди, щоб показувати, у який спосіб працює російська інформаційна машина. Як ви знаєте, у президента Зеленського є й інші плани щодо створення міжнародного інформаційного хабу, оскільки Україна є країною прикордоння. І тоді той центр, який ми створюємо зараз, набуде більшої ваги і більших можливостей», – додав міністр.

    Повідомлення про створення нової інституції надійшло на тлі запровадження санкцій проти проросійського політика Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, співвласниці телеканалу «1+1», Тараса Козака, який є формальним власником трьох заблокованих телеканалів, пов’язаних із Медведчуком: «112 Україна», NewsOne і ZiK.

    Також Ткаченко минулого тижня заявляв, що Росія опосередковано фінансувала канали Медведчука.

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    Теги: Росія ЗМІ телебачення пропаганда Україна
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