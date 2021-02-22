Нацрада: Проблема невиконання мовних квот на телебаченні уже в минулому

Перший заступник голови Нацради з питань ТБ Валентин Коваль розповів про типові порушення мовного законодавства

В Україні здебільшого мовних квот дотримуються усі телеканали та радіостанції. Про це зазначив перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль в інтерв’ю «Главкому».

«Стосовно кількості національного продукту, то бувають нечасті випадки, коли ми знаходимо відхилення. От зараз в роботі у нас одне порушення каналу «Мега», якому не вистачило декілька відсотків національного продукту. Схожа ситуація була після перевірок каналу «112 Україна», які не дотрималися своєї ж програмної концепції, де зазначено 24 години національного продукту на добу. Вони показали величезні шматки російської гумористичної програми «Аншлаг». В ефір не потрапили лише початкові і кінцеві титри російської ВГТРК», – підкреслив перший заступник голови Нацради.

Він додав, що на радіостанціях бувають порушення стосовно кількості україномовних пісень в ефірі, але в України немає системних порушників.

Як повідомлялося, закон «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)» набув чинності 8 листопада 2016 року. Згідно з документом, квота на пісні українською мовою в радіоефірі щодоби та в часових проміжках із 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 вводилася поступово.