У Нацраді визнали: покарати телеканали за розпалювання ворожнечі неможливо

Валентин Коваль: «Я не знаю, яку фразу треба сказати в ефірі для того, щоби суд стовідсотково визнав, що це заклик до війни»

Нацрада після зафіксованих двох порушень за розпалювання ворожнечі на будь-якому українському телеканалі може готувати документи до суду про скасування ліцензії. Про це зазначив перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль в інтерв’ю «Главкому».

«Але що відбуватиметься у тому суді, то інша історія. Ви не уявляєте, як багато результатів експертиз канали надають суду для того, щоби протистояти нашим рішенням. Експертизи для них проводить навіть Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз. Мова і про лінгвістичні, і про частотні, і про семантичні експертизи. Зрештою, я не знаю, яку фразу треба сказати в ефірі для того, щоби суд стовідсотково визнав, що це заклик до війни», – підкреслив перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Валентин Коваль додав, що можливо треба вийти і сказати: «люди, беріть у кого що є, приходьте на вулицю Банкову, бийте скло» тощо.

«Може тільки тоді вдасться довести нашу правоту», – наголосив Коваль.

Зазначалося, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

Нагадаємо, лідер партії «Національний Корпус» Андрій Білецький виступив з вимогою заборони ОПЗЖ та ухвалення закону про колаборантів, а також остаточного закриття прокремлівських телеканалів.