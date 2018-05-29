Телеведучі та психологи вчили дітей протистояти булінгу

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Секретами протидії булінгу поділилися телеведучі «Сніданку 1+1» Руслан Сенічкін та Неля Шовкопляс

Сімейний психолог пояснила батькам, що деякі діти не можуть себе захистити через установки батьків «битися – це погано»

Як захиститись від цькування в школі та допомогти дитині, яка зіштовхнулась з булінгом – про це говорили на відкритому майстер-класі в ТЦ «Епіцентр» цими вихідними.

Захід відбувся в межах проекту «Стоп шкільний терор», організованого Українським інститутом дослідження екстремізму за підтримки ІА «Главком».

«Наша мета – побудувати міст між дорослими і дітьми, звернути увагу держави на необхідність говорити про проблему булінгу на законодавчому рівні і дати конкретні рекомендації батькам, вчителям та самим дітям», - розповідає голова Інституту та ініціатор проекту Галина Герега.

Своїми секретами протидії булінгу з дітьми та батьками поділилися телеведучі «Сніданку 1+1» Руслан Сенічкін та Неля Шовкопляс. Вони розповіли про булінг, з яким стикнулися в дитинстві та порадили дітям перш за все не мовчати, якщо подібне стається з ними.

«Дівчата та хлопці, якщо хтось з вас опинився в подібній ситуації, пам’ятайте та навіть відчувайте, що внутрішньо ви маєте стрижень, твердий та міцний. Цей стрижень є у кожної людини, головне це відчувати. І внутрішньо відчути, що ти можеш дати здачі. Навіть якщо фізично не можеш, а внутрішньо розуміти, що можеш. Рано чи пізно, це буде написано у тебе на обличчі і твоє тіло не буде скуйовджуватися, навпаки, коли буде виклик, ти будеш впевнено стояти і до тебе ніхто не доторкнеться, тому що ця впевненість буде відчуватися. І це будуть розуміти всі. А коли прийде час, це буде уроком і для тих, хто цей булінг провокував», - говорить Руслан Сенічкін.

Неля Шовкопляс додає: «Не важливо до якої частини класу ви відноситеся, просто залишайтеся людиною. Не важливо в кого який статус, які батьки чи просто хто як себе поводить, ви всі однакові. І ви всі рівні, навіть, якщо вас ображають, просто майте силу не зламатися. І майте силу бути собою. Той хто захоче розгледіти оце гарне зернятко, той його розгледить».

У свою чергу сімейний психолог Федерації Krav Maga Ukraine Ольга Адажій пояснила батькам, що деякі діти не можуть себе захистити через установки батьків «битися – це погано». Вона впевнена: якщо дітей переконати і довести, що захищати себе можна і потрібно, ситуація стане менш трагічною.

У цьому випадку психолог радить практикувати з дитиною наполегливість і невербальну комунікацію для підкріплення вербальної. Зіткнувшись зі своїм кривдником дитина повинна:

1. Підтримувати з ним контакт очі в очі.

2. Намагатися говорити спокійним і рівним голосом.

3. Стояти на достатній відстані від кривдника.

4. Звертатися до нападаючого на ім’я.

«Поясніть дитині, що емоційні невербальні ознаки – погляд в бік, схвильований писклявий голос або стиснення себе в невеликий клубок – і є все те, чого домагаються від жертви, щоб вдарити з новою силою», – радить психолог.

Також в рамках заходу на території ТЦ «Епіцентр» в сучасній локації «Дизайн Арена» було представлено соціальний експеримент від UNICEF. За допомогою чотирнадцяти манекенів діти та батьки мали можливість розглянути різні ситуації булінгу, які найчастіше зустрічаються серед підлітків.

Нагадаємо: проект «Стоп шкільний терор» був створений Інститутом дослідження екстремізму в Україні більше року тому за підтримки Уповноваженого Президента України з прав дитини, Ювенальної Поліції України та UNICEF. В рамках проекту провели аналітичне дослідження з вивчення проблеми булінгу, в Києві створили та запустили соціальну рекламу і фотопроект з діячами культури, спорту і шоу-бізнесу, який представили на спеціально організованій соціальній фотовиставці.