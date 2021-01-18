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    Темпи зростання економіки Китаю виявилися найнижчими за 40 років

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    Зростання ВВП на тлі пандемії коронавірусу склало всього 2,3% - Темпи зростання економіки Китаю виявилися найнижчими за 40 років
    Зростання ВВП на тлі пандемії коронавірусу склало всього 2,3%
    Фото з відкритих джерел

    В останні роки зростання економіки Китаю перевищувало 6% на рік

    Темпи зростання економіки Китаю в минулому році виявилися найнижчими за останні понад 40 років: зростання ВВП на тлі пандемії коронавірусу склало всього 2,3%. Такі дані оприлюднило Державне статистичне управління КНР.

    Зазначається, що зафіксований минулорічний показник виявився найнижчим з 1976 року, коли економіка Китаю скоротилася на 1,6%. Про це повідомляє South China Morning Post.

    Наголошується, що в останні роки зростання економіки Китаю перевищувало 6% на рік.

    Водночас Reuters констатувало, що незважаючи на історичне падіння і пов'язані з пандемією коронавірусу складнощі, економіка КНР виявилася «на диво у непоганій формі».

    «Саме Китай став єдиною великою економікою в світі, яка уникла спаду під час пандемії і глобальної кризи. Багато в чому це пояснюється зростанням експорту: попит на китайські товари закономірно зростав на тлі збоїв через Covid-19», ‒ повідомляє агенція.

    У листопаді 2020 року експерти інституту MERICS констатували, що Європа «критично залежить» від експорту з КНР в 103 категоріях товарів і продуктів. Китай став другим за значимістю торговим партнером ЄС після США. «Європа потребує китайського імпорту в фармацевтичному, хімічному і електронному секторі», ‒ сказано в доповіді.

    Стратегічною залежністю аналітики називають ситуацію, при якій країни ЄС імпортує понад 50% будь-якого товару з Китаю.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в останні дні перебування на посаді доручив вивчити можливість мінімізації закупівель китайських товарів і послуг, щоб знизити ризики шпигунства. 

    Теги: ЄС США економіка Китай Європа ВВП
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