Hyundai побудує в Китаї завод з виробництва водневих паливних систем

Будівництво нового підприємства завершитися в другій половині 2022 року

Південнокорейський автомобільний гігант Hyundai Motor Group і уряд провінції Гуандун підписали інвестиційну угоду про будівництво в Гуанчжоу (найбільше портове місто Китаю) заводу з виробництва водневих паливних елементів, - повідомляє H2 View.

Це буде перший закордонний завод Hyundai по виробництву систем водневих паливних елементів. Спочатку на підприємстві їх буде проводитися 6,5 тис щорічно. Будівництво нового заводу має розпочатися в лютому і завершитися в другій половині 2022 року.

У Гуанчжоу Hyundai буде виробляти ті ж системи водневих паливних елементів, які використовуються в електричному позашляховику компанії Nexo.

«Інвестиції в нове підприємство просувають глобальне лідерство групи в області водню, і підтримують прагнення компанії до участі водневої промисловості Китаю, яка стрімко розвивається», - сказано в заяві Hyundai Motor Group.