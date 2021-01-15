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    Hyundai побудує в Китаї завод з виробництва водневих паливних систем

    нова енергія
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    <p>Підписання угоди між керівництвом Hyundai і урядом провінції Гуандун</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Hyundai побудує в Китаї завод з виробництва водневих паливних систем

    Підписання угоди між керівництвом Hyundai і урядом провінції Гуандун

     

    Фото: h2-view.com

    Будівництво нового підприємства завершитися в другій половині 2022 року

    Південнокорейський автомобільний гігант Hyundai Motor Group і уряд провінції Гуандун підписали інвестиційну угоду про будівництво в Гуанчжоу (найбільше портове місто Китаю) заводу з виробництва водневих паливних елементів, - повідомляє H2 View.

    Це буде перший закордонний завод Hyundai по виробництву систем водневих паливних елементів. Спочатку на підприємстві їх буде проводитися 6,5 тис щорічно. Будівництво нового заводу має розпочатися в лютому і завершитися в другій половині 2022 року.

    У Гуанчжоу Hyundai буде виробляти ті ж системи водневих паливних елементів, які використовуються в електричному позашляховику компанії Nexo.

    «Інвестиції в нове підприємство просувають глобальне лідерство групи в області водню, і підтримують прагнення компанії до участі водневої промисловості Китаю, яка стрімко розвивається», - сказано в заяві Hyundai Motor Group.

    Теги: Південна Корея інвестиції Китай будівництво завод водень
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