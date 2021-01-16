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    Трамп розпорядився знизити закупівлю китайських товарів

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    Трамп не пояснив своїм підлеглим, які саме товари допомагають китайцям шпигувати у США - Трамп розпорядився знизити закупівлю китайських товарів
    Трамп не пояснив своїм підлеглим, які саме товари допомагають китайцям шпигувати у США
    Скріншот з фото Reuters/Joshua Robertsg

    Американський президент вважає, що китайські товари сприяють шпигунській діяльності цієї країни

    Президент США Дональд Трамп в останні дні перебування на посаді доручив вивчити можливість мінімізації закупівель китайських товарів і послуг, щоб знизити ризики шпигунства. Про це повідомляє Reuters.

    Радник президента з національної безпеки Роберт О'Брайан повідомив, що Трамп доручив урядовим органам знайти шляхи, які дозволять «звести до мінімуму закупівлі товарів і послуг Китайської Народної Республіки федеральним урядом».

    Видання зазначає що він не навів приклади того, які саме товари сприяють шпигунській діяльності Китаю.

    Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа внесла Xiaomi в чорний список через можливі зв'язки з китайськими військовими.

    Новообраний президент Джо Байден вступить на посаду 20 січня.

    До слова, Трамп планує урочисто виїхати з Білого дому в день інавгурації Байдена.

    Як повідомлялося, акаунти Трампа в Facebook і Instagram розморозили.

    Теги: США Китай шпигун торгівля Дональд Трамп Facebook президент
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