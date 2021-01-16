Трамп розпорядився знизити закупівлю китайських товарів

Трамп не пояснив своїм підлеглим, які саме товари допомагають китайцям шпигувати у США

Американський президент вважає, що китайські товари сприяють шпигунській діяльності цієї країни

Президент США Дональд Трамп в останні дні перебування на посаді доручив вивчити можливість мінімізації закупівель китайських товарів і послуг, щоб знизити ризики шпигунства. Про це повідомляє Reuters.

Радник президента з національної безпеки Роберт О'Брайан повідомив, що Трамп доручив урядовим органам знайти шляхи, які дозволять «звести до мінімуму закупівлі товарів і послуг Китайської Народної Республіки федеральним урядом».

Видання зазначає що він не навів приклади того, які саме товари сприяють шпигунській діяльності Китаю.

Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа внесла Xiaomi в чорний список через можливі зв'язки з китайськими військовими.

Новообраний президент Джо Байден вступить на посаду 20 січня.

До слова, Трамп планує урочисто виїхати з Білого дому в день інавгурації Байдена.

Як повідомлялося, акаунти Трампа в Facebook і Instagram розморозили.