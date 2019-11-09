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    Тепло і дощитиме: прогноз погоди в Україні на 9 листопада

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    Тепло і дощитиме: прогноз погоди в Україні на 9 листопада

    Вихідні в Україні розпочнуться теплою дощовою погодою

    У суботу, 9 листопада, майже на всій території України переважатиме хмарна погода з проясненнями.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +13...+19 градусів. У Карпатах вночі дощ, вдень без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +10...+15 градусів. 

    На півночі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, удень +11...+18 градусів, у Сумській області +9...+14 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки у Вінницькій та Черкаській областях вночі невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +12...+19 градусів.

    На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +9...+15 градусів, в Донецькій області +13...+18 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +15...+21 градус; в Одеській області вночі +8...+13 градусів, вдень +17...+22 градуси. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. 

    В суботу, 9 листопада в Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +15...+17 градусів.

    вихідні прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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