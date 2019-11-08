Погода в Україні в найближчі дні знову зміниться: прогноз на 8 листопада



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У п'ятницю, 8 листопада, прохолода все ще збережеться на Заході

Погода в Україні в найближчі дні знову зміниться, особливо це стосується тих областей, в яких стало прохолодніше і замрячив дощ.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +9...+15 градусів.

У Карпатах вночі без істотних опадів, вдень дощ, температура вночі +1...+6 градусів, удень +6...+11 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки вночі в Харківській області невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +15...+20 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +15...+20 градусів.

В Києві 8 листопада, в столиці буде хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без опадів, зранку можливий туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +11...+13 градусів.