Тепла осінь у Києві: за день зафіксовано два температурні рекорди



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За перший тиждень листопада у Києві зафікосвано п'ять температурних рекордів

У середу, 6 листопада, у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані своєї метеостанції.

Після полудня минулої доби стовпчик максимального термометра піднявся до +19,4 градусів, що на 2,4 градуси вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 2013 році.

Зважаючи на високу денну температуру повітря, середньодобова температура становила +13,5°С, що повторило попереднє рекордне значення температури повітря для цього дня того ж 2013 року.

Нагадаємо, у Києві температура в ніч на 5 листопада не опустилася нижче +12,3 градусів, а це значить, що попереднє рекордне значення 1930 року було повторено.

4 листопада у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Після полудня 4 листопада стовпчик максимального термометра піднявся до +17,6 градусів, що на 2,7 градуси вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 1957 році. Середньодобова температура склала +12,9 градусів, що на 0,6 градуса вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1996 року.

Цьогорічний жовтень у Києві зайняв сьому позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року.