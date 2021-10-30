Тепло, сонячно, вітряно: прогноз погоди на 30 жовтня

Опадів у останню суботу жовтня не прогнозується

У суботу, 30 жовтня, погода в Україні буде по-осінньому теплою. Стовпчики термометрів сягатимуть від +12 до +14 градусів за Цельсієм. Такі дані Украгідрометцентру.

Опадів не очікується, однак у всіх областях України посилиться вітер. Його швидкість сягатиме 5-10 м/с.

Середня температура в Україні триматиметься на рівні від +11 до +13 градусів.

На півдні – від +12 до +14, на сході – від +10 до +12, у центрі – від +11 до +13, на півночі – від +11 до +13, на заході – від +13 до +15, подекуди може бути від +15 до +17.

У Києві вдень очікується сонячна погода, температура повітря +12…+14.

Вночі стовпчики термометра значно опустяться, подекуди до +3 градусів за Цельсієм.

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