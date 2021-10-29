Тепло та без дощів: якою буде погода 29 жовтня

П’ятниця буде без опадів

Сьогодні варто бути обережними на дорогах – місяцями буде туман

Погода у п’ятницю, 29 жовтня буде теплою, місцями можливий туман. Такі дані Укргідрометцентру.

Вдень температура повітря в середньому прогріється до +10…+14 градусів.

Трохи тепліше буде на заході країни – до 17 градусів вище за нуль.

На північному сході, у Сумській, Чернігівській, Харківській та Полтавській областях буде прохолодніше: до +8…+12 градусів.

Дощі малоймовірні, але може бути туман, тому варто бути обережними на дорозі.

У Києві опадів не буде, а температура підніметься до 12…14 градусів вище нуля.

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