Теракт у Кабулі: із готелю врятовано 19 українців
- Сьогодні, 12:21
-
Розсилка
Врятовані у Кабулі українці перебувають у безпечному місці
Із готелю «Інтерконтиненталь» у Кабулі, де стався теракт, врятовано 19 українців, які перебували там на момент нападу.
Про це ТСН повідомив посол України в Таджикистані Віктор Нікітюк.
За словами Нікітюка, вони наразі перебувають у безпечному місці на одній із баз «союзників» України в Кабулі.
Консул, який прямує до столиці Афганістану, буде встановлювати кількість загиблих і постраждалих громадян України. При цьому тіла вбитих українців будуть відправляти до України за допомогою авіації держав-союзників. Дата ще невідома.
Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі.
У понеділок вранці вранці повідомлялося,що до 30 людей зросла кількість жертв нападу бойовиків угруповання «Талібан» на готель. За офіційними даними, серед загиблих – 14 іноземців, у тому числі, за різними даними, від шести до дев’яти українців.
22 січня стало відомо, що внаслідок теракту в Кабулі загинули сім громадян України. Серед загиблих українців є дві жінки.
Представники влади також заявили, що шість нападників були вбиті силами безпеки, хоча в деяких повідомленнях ідеться про п’ятьох бойовиків.