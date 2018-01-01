Теракт у Кабулі: із готелю врятовано 19 українців

Врятовані у Кабулі українці перебувають у безпечному місці

Із готелю «Інтерконтиненталь» у Кабулі, де стався теракт, врятовано 19 українців, які перебували там на момент нападу. Про це ТСН повідомив посол України в Таджикистані Віктор Нікітюк. За словами Нікітюка, вони наразі перебувають у безпечному місці на одній із баз «союзників» України в Кабулі. [READ_MORE]



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Готель Intercontinental в Кабулі, де стався теракт

Врятовані у Кабулі українці перебувають у безпечному місці

Із готелю «Інтерконтиненталь» у Кабулі, де стався теракт, врятовано 19 українців, які перебували там на момент нападу.

Про це ТСН повідомив посол України в Таджикистані Віктор Нікітюк.

За словами Нікітюка, вони наразі перебувають у безпечному місці на одній із баз «союзників» України в Кабулі.

Консул, який прямує до столиці Афганістану, буде встановлювати кількість загиблих і постраждалих громадян України. При цьому тіла вбитих українців будуть відправляти до України за допомогою авіації держав-союзників. Дата ще невідома.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі.

У понеділок вранці вранці повідомлялося,що до 30 людей зросла кількість жертв нападу бойовиків угруповання «Талібан» на готель. За офіційними даними, серед загиблих – 14 іноземців, у тому числі, за різними даними, від шести до дев’яти українців.

22 січня стало відомо, що внаслідок теракту в Кабулі загинули сім громадян України. Серед загиблих українців є дві жінки.

Представники влади також заявили, що шість нападників були вбиті силами безпеки, хоча в деяких повідомленнях ідеться про п’ятьох бойовиків.