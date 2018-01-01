Теракт у Кабулі: кількість жертв зросла до 30 людей

Шість нападників на готель у Кабулі були вбиті силами безпеки

До щонайменше 30 людей зросла кількість жертв нападу бойовиків угруповання «Талібан» на готель Intercontinental у Кабулі, столиці Афганістану. За офіційними даними, серед загиблих – 14 іноземців, у тому числі, за різними даними, від шести до дев’яти українців. Представники влади також заявили, що шість нападників були



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Готель Intercontinental у Кабулі був атакований бойовиками

Шість нападників на готель у Кабулі були вбиті силами безпеки

До щонайменше 30 людей зросла кількість жертв нападу бойовиків угруповання «Талібан» на готель Intercontinental у Кабулі, столиці Афганістану. За офіційними даними, серед загиблих – 14 іноземців, у тому числі, за різними даними, від шести до дев’яти українців.

Представники влади також заявили, що шість нападників були вбиті силами безпеки, хоча в деяких повідомленнях ідеться про п’ятьох бойовиків.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Повідомлялося, що внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

Загиблий українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії.

Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости, а МЗС, у свою чергу, підтвердило, що мова йде про більше ніж одного загиблого українця.

ВВС із посиланням на інформацію поліції Кабула повідомила, що в результаті нападу терористів загинули дев’ять громадян України. Проте міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про загибель шести українців. Серед загиблих - двоє пілотів української приватної авіакомпанії «Українські крила».

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

Джерело: Радіо Свобода