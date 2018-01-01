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    Бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі

    Серед нападників можуть бути самогубці з вибухівкою
    Представники афганської служби безпеки повідомляють про щонайменше трьох бойовиків, які здіснили 20 січня напад на готель Intercontinental в Кабулі. ЗМІ повідомляють про перестрілку між нападниками і афганськими силами безпеки. Подробиці про напад, а також про те, чи був хтось убитий, поки не відомі. Прес-секретар МВС Афганістану Наджиб Даніш,
    • Вчора, 21:59
    • Розсилка
    <span>Готель Intercontinental в Кабулі</span>
    Готель Intercontinental в Кабулі

    Серед нападників можуть бути самогубці з вибухівкою

    Представники афганської служби безпеки повідомляють про щонайменше трьох бойовиків, які здіснили 20 січня напад на готель Intercontinental в Кабулі.

    ЗМІ повідомляють про перестрілку між нападниками і афганськими силами безпеки. Подробиці про напад, а також про те, чи був хтось убитий, поки не відомі.

    Прес-секретар МВС Афганістану Наджиб Даніш, якого цитує агентство Reuters, заявив, що серед нападників можуть бути самогубці з вибухівкою, але це твердження неможливо негайно перевірити.

    Неназваний представник афганської розвідки, якого цитує агентство AFP, заявив, що в будівлі готелю були чотири нападники, які «стріляли у гостей».

    Інформаційне агентство також процитувало одного з гостей готелю, який, як повідомляється, заховався у своїй кімнаті і чув стрілянину у будівлі.

    Готель Intercontinental в Кабулі зазнав нападу терористів-смертників у червні 2011 року, тоді загинула 21 людина, серед яких 10 цивільних осіб.

    Джерело: Радіо Свобода

    Афганістан тероризм напад
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