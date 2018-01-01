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    Теракт у Кабулі: серед загиблих українців є двоє жінок

    Українські жінки, які загинули внаслідок теракту в Кабулі, - співробітники авіакомпанії «Українські крила»
    Серед загиблих внаслідок теракту у столиці Афганістану – Кабулі – семи українців є двоє жінок. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Таджикистані та Афганістані Віктор Нікітюк. «Наразі ми маємо підтвердження про загибель семи громадян України. Всі ці дані були передані на департамент
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    Готель у Кабулі був атакований бойовиками
    Готель у Кабулі був атакований бойовиками

    Українські жінки, які загинули внаслідок теракту в Кабулі, - співробітники авіакомпанії «Українські крила»

    Серед загиблих внаслідок теракту у столиці Афганістану – Кабулі – семи українців є двоє жінок. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Таджикистані та Афганістані Віктор Нікітюк.

    «Наразі ми маємо підтвердження про загибель семи громадян України. Всі ці дані були передані на департамент Консульської служби МЗС України. За нашою інформацією, серед загиблих є четверо співробітників авіакомпанії «Українські крила», в тому числі двоє жінок, двоє співробітників української авіакомпанії «Урга», яка базується у місті Кропивницькому, та ще один громадянин, який співпрацював з афганською авіакомпанією Kam Air напряму», - сказав він в коментарі УНН.

    Коментуючи інформацію афганських ЗМІ про те, що в результаті теракту загинули 8 чи 9 громадян України, посол зазначив, що за годину до Кабулу прибуває український консул і він на місті буде цю інформацію уточнювати і з’ясовувати.

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    Нікітюк додав, що тіла загиблих українців будуть доправлені на Батьківщину після процедури ідентифікації усіх тіл загиблих та оформлення відповідних документів.

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі

    ВВС із посиланням на інформацію поліції Кабула повідомила, що в результаті нападу терористів загинули дев’ять громадян України. Проте міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про загибель шести українців. Серед загиблих - двоє пілотів української приватної авіакомпанії «Українські крила».

    У понеділок вранці стало відомо, що до щонайменше 30 людей зросла кількість жертв нападу бойовиків угруповання «Талібан» на готель Intercontinental у Кабулі. За офіційними даними, серед загиблих – 14 іноземців, у тому числі, за різними даними, від шести до дев’яти українців.

    22 січня стало відомо, що кількість загиблих громадян України внаслідок теракту в Кабулі збільшилась до семи осіб.

    Представники влади також заявили, що шість нападників були вбиті силами безпеки, хоча в деяких повідомленнях ідеться про п’ятьох бойовиків.

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