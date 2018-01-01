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    Напад бойовиків у Кабулі: підтверджена загибель семи українців

    Всі загиблі українці працювали в афганській авіакомпанії Kam Air
    Кількість загиблих громадян України внаслідок теракту в Кабулі збільшилась до семи осіб. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Таджикистані і Афганістані Віктор Нікітюк. «На сьогодні підтверджена загибель 7 громадян України. Дані по всіх цих громадянах у нас є. В Афганістані працюють багато українських авіатехніків, і
    • Сьогодні, 09:20
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    Бойовики скоїли напад на готель Intercontinental у Кабулі
    Бойовики скоїли напад на готель Intercontinental у Кабулі

    Всі загиблі українці працювали в афганській авіакомпанії Kam Air

    Кількість загиблих громадян України внаслідок теракту в Кабулі збільшилась до семи осіб. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Таджикистані і Афганістані Віктор Нікітюк.

    «На сьогодні підтверджена загибель 7 громадян України. Дані по всіх цих громадянах у нас є. В Афганістані працюють багато українських авіатехніків, і всі загиблі працювали в афганській авіакомпанії Kam Air і проживали в готелі Intercontinental», – розповів Нікітюк у коментарі «112 Україна».

    Він додав, що тепер український консул в Афганістані має оформити документи для повернення загиблих українців до України.

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі

    ВВС із посиланням на інформацію поліції Кабула повідомила, що в результаті нападу терористів загинули дев’ять громадян України. Проте міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про загибель шести українців. Серед загиблих - двоє пілотів української приватної авіакомпанії «Українські крила».

    У понеділок вранці стало відомо, що до щонайменше 30 людей зросла кількість жертв нападу бойовиків угруповання «Талібан» на готель Intercontinental у Кабулі. За офіційними даними, серед загиблих – 14 іноземців, у тому числі, за різними даними, від шести до дев’яти українців.

    Представники влади також заявили, що шість нападників були вбиті силами безпеки, хоча в деяких повідомленнях ідеться про п’ятьох бойовиків.

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