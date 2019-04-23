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    Теракти на Шрі-Ланці: до розслідування залучили Інтерпол

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    Теракти на Шрі-Ланці: до розслідування залучили Інтерпол

    Групу реагування відправили на Шрі-Ланку на прохання національної влади

    До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці, унаслідок яких загинули майже 300 людей, залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції — Інтерполу.

    Групу реагування відправили на острів на прохання національної влади, повідомили в Інтерполі.

    До складу групу увійшли фахівці, які мають досвід роботи з вивчення місця злочину, вибуховими речовинами, боротьбою з тероризмом, ідентифікацією жертв.

    Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.  Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    Нагадаємо, в поліції Шрі-Ланки повідомили, що кількість жертв терактів досягла 207 людей, ще 449 отримали поранення.

    Міністр економічних реформ республіки Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих під час вибухів у готелях і католицьких церквах є іноземці.

    Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив. Зокрема, серед загиблих не менше 35 іноземців.

    Додамо, влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp.

    У  МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

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