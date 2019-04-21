Теракти на Шрі-Ланці: кількість загиблих перевищила 200 людей



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Храм св. Себастьяна в Негомбо Twitter / makins_carl

Кількість жертв восьми вибухів продовжує збільшуватись

Щонайменше 207 людей загинули внаслідок восьми вибухів, що прогриміли на Шрі-Ланці в день святкування католицького Великодня, передають у неділю місцеві ЗМІ.

Ще близько 500 людей дістали поранень.

Раніше повідомлялося про 190 жертв терактів.

BBC повідомляє про затримання сімох підозрюваних у вибухах. Під час затримання було вбито троє поліцейських.

Відомо про дев'ять загиблих іноземців - це громадяни США, Великобританії, Нідерландів і Португалії. Китайські ЗМІ також повідомляли про загиблого громадянина КНР.

На Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

Проте, жодне терористичне угрупування поки що не взяло на себе відповідальність за вибухи. Західні ЗМІ повідомили про те, що до терактів може бути причетна місцеве радикальне угрупування «Таухід джамаат».

Уряд країни оголосив про введення комендантської години, закритий доступ до всіх великих соцмереж та інтернет-мессенджерам.