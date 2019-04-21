У Шрі-Ланці прогримів восьмий за рахунком вибух



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Вибухи в Шрі-Ланці сталися в день святкування католиками Великодня Фото: twitter.com/aashikchin

За останніми даними, внаслідок серії вибухів в Шрі-Ланці загинули понад 180 людей, близько 500 отримали поранення

У Шрі-Ланці в неділю, 21 квітня, прогримів восьмий за рахунком вибух.

Як передає AFP, він стався в столиці країни Коломбо. Про обставини подробиць поки немає.

Менш ніж за півгодини до цього стало відомо про вибух в готелі, що знаходиться неподалік зоопарку в Коломбо. В результаті загинули щонайменше дві людини.

2 dead in an explosion took place inside a small hotel in Dehiwela pic.twitter.com/wR5wMinueb — Azzam Ameen (@AzzamAmeen) 21 квітня 2019 р.

Перед цим на острові сталася серія з шести вибухів. Цілями атаки були три готелі в столиці Шрі-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La і Kingsbury) і три церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.

Атаки сталися в день святкування католиками Великодня.

За останніми даними, загинули понад 180 людей, близько 500 отримали поранення. Серед жертв - 35 іноземців, зокрема, громадяни США, Нідерландів, а також британські піддані.

Відповідальність за теракти поки на себе ніхто не взяв.

Раніше повідомлялося, що під час святкування католицького Великодня на Шрі-Ланці у двох церквах сталися вибухи. Вибухи прогриміли вранці 21 квітня.

Спочатку повідомлялося про загибель 160 людей.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину.

В результаті нападу тоді загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Джерело: Интерфакс