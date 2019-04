У Шрі-Ланці прогримів восьмий за рахунком вибух

За останніми даними, внаслідок серії вибухів в Шрі-Ланці загинули понад 180 людей, близько 500 отримали поранення

У Шрі-Ланці в неділю, 21 квітня, прогримів восьмий за рахунком вибух.

Як передає AFP, він стався в столиці країни Коломбо. Про обставини подробиць поки немає.

Менш ніж за півгодини до цього стало відомо про вибух в готелі, що знаходиться неподалік зоопарку в Коломбо. В результаті загинули щонайменше дві людини.

2 dead in an explosion took place inside a small hotel in Dehiwela pic.twitter.com/wR5wMinueb