У Шрі-Ланці прогримів восьмий за рахунком вибух
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Вибухи в Шрі-Ланці сталися в день святкування католиками Великодня
За останніми даними, внаслідок серії вибухів в Шрі-Ланці загинули понад 180 людей, близько 500 отримали поранення
У Шрі-Ланці в неділю, 21 квітня, прогримів восьмий за рахунком вибух.
Як передає AFP, він стався в столиці країни Коломбо. Про обставини подробиць поки немає.
Менш ніж за півгодини до цього стало відомо про вибух в готелі, що знаходиться неподалік зоопарку в Коломбо. В результаті загинули щонайменше дві людини.
2 dead in an explosion took place inside a small hotel in Dehiwela pic.twitter.com/wR5wMinueb— Azzam Ameen (@AzzamAmeen) 21 квітня 2019 р.
Перед цим на острові сталася серія з шести вибухів. Цілями атаки були три готелі в столиці Шрі-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La і Kingsbury) і три церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.
Атаки сталися в день святкування католиками Великодня.
За останніми даними, загинули понад 180 людей, близько 500 отримали поранення. Серед жертв - 35 іноземців, зокрема, громадяни США, Нідерландів, а також британські піддані.
Відповідальність за теракти поки на себе ніхто не взяв.
Sri Lanka church blast as seen from road. #SriLanka pic.twitter.com/nISY8PMAtj— Anshul (@chauhanshul) 21 квітня 2019 р.
Раніше повідомлялося, що під час святкування католицького Великодня на Шрі-Ланці у двох церквах сталися вибухи. Вибухи прогриміли вранці 21 квітня.
Спочатку повідомлялося про загибель 160 людей.
Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину.
В результаті нападу тоді загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.
Джерело: Интерфакс