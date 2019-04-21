У МЗС розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці



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У відомстві рекомендують громадянам України в цій країні виявляти підвищену пильність, уважно стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, що перебувають в Шрі-Ланці, звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

Про це йдеться на сторінці у Facebook департаменту консульської служби МЗС України.

«У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, а також у разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України в Індії за тел. «гарячої лінії»: +91 9205507157, консульський відділ: +91 1126145093, адреса електронної пошти: [email protected], або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 2381657, електронна пошта: [email protected], а також до Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка: № 40/1, Dickman’s Road, Colombo-05, Sri Lanka, тел.+94-112588924/2584698, ел.пошта: [email protected], [email protected]», - йдеться у повідомленні.

У відомстві рекомендують громадянам України в цій країні виявляти підвищену пильність, уважно стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади, уникати місць масового скупчення людей та уважно відстежувати подальший розвиток ситуації в країні.

«При плануванні поїздок до Шрі-Ланки рекомендуємо відстежувати повідомлення компетентних органів країни. Рекомендуємо постійно мати при собі документи, які посвідчують особу та підтверджують законність перебування в Шрі-Ланці, а також неухильно виконувати законні вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів та військових», - зазначили у МЗС.

За попередньою інформацією Посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.