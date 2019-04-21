Трагедія у Шрі-Ланці: внаслідок вибухів загинули 160 людей



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Вибухи сталися в день святкування католиками Великодня Фото: twitter.com/aashikchin

Вибух у церкві Святого Себастьяна в Негомбо був такої сили, що в будівлі вибило двері та шибки, а з даху обвалилася практично вся черепиця

Щонайменше 160 людей загинули внаслідок вибухів у церквах і готелях на Шрі-Ланці. Ще понад 400 осіб дістали поранення.

Про це повідомляють у неділю місцеві ЗМІ.

Об'єктами атаки стали три готелі в столиці Шрі-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La І Kingsbury) і три церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Вибухи сталися в день святкування католиками Великодня.

Вибух у церкві Святого Себастьяна в Негомбо був такої сили, що в будівлі вибило двері та шибки, а з даху обвалилася практично вся черепиця.

За даними місцевих ЗМІ, серед жертв і постраждалих можуть бути іноземні туристи.

Відповідальності за подію наразі ніхто на себе не взяв. Влада поки що офіційно не оголошувала вибухи терактами. Однак Associated Press повідомляє, що дві з шести атак, імовірно, влаштували терористи-смертники.

Раніше повідомлялося, що під час святкування католицького Великодня на Шрі-Ланці у двох церквах сталися вибухи. Вибухи прогриміли вранці 21 квітня.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину.

В результаті нападу тоді загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Джерело: Інтерфакс-Україна