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    Тереза Мей наступного тижня розповість про своє бачення виходу із ЄС

    Опозиція може підтримати ідею збереження членства в митному союзі ЄС
    Очільниця британського уряду Тереза Мей має намір представити офіційне бачення Лондона щодо виходу із ЄС наступного тижня. Про це пише видання The Guardian. Це бачення є результатом роботи 11 членів уряду, які проводили засідання в заміській резиденції британського прем’єр-міністра Чекерз 22 лютого 2018 року протягом щонайменше восьми годин.
    • Сьогодні, 11:34
    • Розсилка
    Тереза Мей
    Тереза Мей

    Опозиція може підтримати ідею збереження членства в митному союзі ЄС

    Очільниця британського уряду Тереза Мей має намір представити офіційне бачення Лондона щодо виходу із ЄС наступного тижня. Про це пише видання The Guardian.

    Це бачення є результатом роботи 11 членів уряду, які проводили засідання в заміській резиденції британського прем’єр-міністра Чекерз 22 лютого 2018 року протягом щонайменше восьми годин. Наступного вівторка Тереза Мей представить результати вчорашньої роботи на засіданні всього уряду. У разі підтримки британська прем'єрка планує виступити із програмною промовою ближче до кінця наступного тижня.

    Проте очільник Лейбористської партії Джеремі Корбін має намір в понеділок виступити із програмною промовою, в якій він налаштований підтримати ідею збереження членства Великої Британії в митному союзі ЄС після Brexit. Тим самим в Палаті громад може виникнути більшість, яка підтримає даний план, зважаючи на те, що частина членів Консервативної партії виступає за подібний крок.

    Так депутат-консерватор Анна Соурбі вже внесла поправу до законопроекту уряду щодо торгівлі, яка має на меті збереження членства Великої Британії в митному союзі ЄС. За словами Соурбі багато однопартійців вже заявили їй, що готові підтримати цю поправку. Її схвалення спільними зусилля двох партій може стати викликом для Терези Мей і поставити під сумнів майбутнє уряду та її безпосереднє перебування на посаді.

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    ЄС Brexit Тереза Мей Велика Британія
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