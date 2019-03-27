Тереза Мей обіцяє піти у відставку після схвалення Brexit



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Мей не назвала точну дату своєї відставки

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей обіцяє, що піде у відставку після того, як парламент схвалить угоду про вихід країни з Євросоюзу.

Про це заявили відразу кілька депутатів від владної Консервативної партії, перед якими 27 березня виступила голова уряду.

У канцелярії Мей офіційно підтвердили ці повідомлення.

Мей не назвала точну дату своєї відставки. Учасники зустрічі припускають, що йдеться про літо 2019 року. Якщо парламент ухвалить угоду, то Британія повинна вийти з ЄС 22 травня.

Депутати британського парламенту 27 березня обговорюють можливі альтернативні підходи до Brexit. Пройдуть рейтингові голосування щодо восьми можливих варіантів: від виходу з ЄС 12 квітня без угоди до нового референдуму.

Рішення парламенту не матиме обов'язкової юридичної сили, однак стане політичним індикатором, оскільки впродовж останніх тижнів депутати фактично тільки відкидали пропоновані варіанти вирішення питання, але не могли домовитися про спільний підхід.

Як повідомлялося, 23 березня у Лондоні десятки тисяч людей вийшли з вимогою провести новий референдум щодо Brexit. Десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти виходу Британії з Євросоюзу і з вимогою провести новий референдум щодо Brexit.

Крім того, петиція за скасування Brexit набрала 5 млн підписів за три дні. Для розгляду петиції парламентом достатньо 100 тис. підписів.

Нагадаємо, під час звернення до нації 20 березня прем'єрка Великої Британії Тереза Мей заявила, що планує вивести країну з ЄС до 30 червня. Проведення другого референдуму вона виключила.

20 березня голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що відтермінування виходу Великої Британії зі складу ЄС можливе, але за умови, якщо парламент країни погодить угоду по Brexit.