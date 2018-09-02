Мей не піде на компроміси у питанні Brexit



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Тереза Мей

Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей обіцяє дотримуватися свого плану щодо майбутніх відносин з ЄС після Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що вона не має намірів йти на поступки критикам всередині країни та дотримуватиметься свого плану щодо майбутніх відносин виходу з Євросоюзом після Brexit.

«Мене не змусять прийняти компроміси до пропозицій, ухвалених у Чекерсі (у липні 2018 року у заміській прем'єрській резиденції Чекерс була ухвалена стратегія щодо Brexit. - Ред.), які не відповідають нашим національним інтересам», - написала Мей у статті для видання Sunday Telegraph, що була опублікована у неділю, 2 вересня.

Британська прем'єрка додала, що наступні місяці «будуть критичними у визначенні майбутнього нашої країни» і вона «усвідомлює свою місію», цитує агентство Reuters.

Згідно із планом британського уряду, Великобританія запропонує ЄС створити зону вільної торгівлі для промислової та сільськогосподарської продукції. Але критики Мей всередині Консервативної партії, які є прихильниками повного розриву з ЄС, закидають їй, що такий Brexit означає, що частина економіки Великобританії навіть після виходу з ЄС буде регулюватися законодавством блоку.

Як відомо, дипломати в Брюсселі заявили про те, що главам держав і урядів ЄС прийдеться провести незапланований саміт в листопаді для того, щоб прийняти остаточне рішення щодо можливої угоди із Великої Британією, яка має бути напрацьована до того часу.

Джерело: Deutsche Welle