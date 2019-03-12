Парламент Британії не підтримав нову угоду щодо Brexit



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Мей запропонує 13 березня провести голосування у парламенті щодо варіанту Brexit без угод

Палата громад парламенту Великої Британії вдруге відхилила угоду про Brexit.

На розгляд британських парламентарів були винесені домовленості, досягнуті прем'єром Терезою Мей із ЄС 11 березня. На зустрічі британського прем’єра з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і головою делегації ЄС на переговорах про вихід Британії з ЄС Мішелем Барньє в Страсбурзі були узгоджені «юридично зобов’язуючі зміни» в угоді про Brexit.

За це рішення проголосували 391 парламентар, проти висловилися 242 депутатів.

Завтра буде голосування парламенту про вихід Британії з ЄС.

Тереза Мей перед голосуванням попереджала про два шляхи розвитку подій:

1) або Британія пристає на умови ЄС, прописані в угоді по Brexit,

2) або в разі негативного голосування країну може очікувати «жорсткий» вихід з ЄС, що може позначитися на економіках як ЄС, так і Британії.

Тепер, після негативного голосування, Мей запропонує 13 березня провести голосування у парламенті щодо варіанту Brexit без угоди.

Якщо депутати не підтримають і «жорсткий» Brexit, то 14 березня прем’єр пообіцяла дати можливість депутатам проголосувати за перенесення дати Brexit.

Нагадаємо, 9 березня голова Європарламенту Антоніо Таяні заявив, що термін виходу Великобританії зі складу Європейського союзу може бути перенесений «не більше ніж на кілька тижнів».

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вкотре закликала парламент підтримати її угоду з ЄС щодо виходу країни з блоку, оскільки в іншому разі Brexit взагалі може ніколи не відбутися.

Як повідомлялося, 14 лютого Тереза Мей вкотре не спромоглася переконати парламентарів у Палаті громад підтримати її курс щодо Brexit. Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня. Сторони досі не затвердили угоду про відносини після виходу Великобританії з ЄС. Якщо цього не зроблять, то відбудеться так званий «жорсткий Brexit», який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в ЄС.