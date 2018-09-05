Тереза Мей все ще розраховує напрацювати угоду по виходу із ЄС до жовтня



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Тереза Мей

В ФРН готуватимуться до всіх можливих сценарії в ході Brexit

Очільниця уряду Великої Британії Тереза Мей, виступаючи перед парламентом заявила про те, що очікує завершення роботи над угодою із ЄС щодо майбутнього формату відносин до жовтня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Саме жовтень був визначений раніше як час, коли Лондон і Брюссель мають схвалити параметри угоди, що дозволило б завершити процес ратифікації до кінця березня 2019 року.

Проте вже в серпні почали з’являтися повідомлення про те, що Велика Британія і ЄС не встигнуть вирішити всі питання до саміту лідерів глав держав і урядів в жовтні, а тому можливо треба буде скликати екстрене засідання в листопаді.

Зі свого боку уряд ФРН, як передає Reuters, заявив про необхідність готуватися до різних сценаріїв у питаннях виходу Великої Британії із ЄС. Окрім того, сьогодні німецький уряд схвалив законопроект про перехідний етап для Лондона після виходу із ЄС.

При цьому реалізація угоди про перехідний період, як заявила речниця уряду ФРН Ульріка Деммер, можлива лише за умови досягнення кінцевої угоди.