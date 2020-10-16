Тихановська планує відвідати Україну



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Опозиціонерка виступає за взаємовигідні відносини з Україною

Цей візит може відбутись після місцевих виборів

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська планує приїхати в України. Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода.

Тихановська вітає позицію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про готовність підтримати санкції.

«Можливо, це буде ваш список, можливо, підкріплений введеними санкціями ЄС. Це явний знак підтримки білоруського народу в боротьбі», – зазначила вона.

Опозиціонерка виступає за взаємовигідні відносини з Україною.

«На Заході мене часто запитують, чи розуміють росіяни білоруську мову, коли ти починаєш говорити. Я відповідаю: «Ні, вони не розуміють, але українці нас зрозуміють. Ми розуміємо українську, вони розуміють нас. Наші мови трохи ближчі». Найближчим часом ми плануємо поїздку до Києва. Після місцевих виборів вже», – зазначила Тихановська.

Нагадаємо, що Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук.