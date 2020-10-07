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    Тихановську в Росії оголосили в розшук

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    Світлана Тихановська потрапила до бази осіб, яких розшукує МВС РФ&nbsp; - Тихановську в Росії оголосили в розшук
    Світлана Тихановська потрапила до бази осіб, яких розшукує МВС РФ 

    Підставою для розшуку вказано кримінальну справу, однак номер статті не конкретизовано

    Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголошена у Росії в розшук. Її шукають через порушення статті Кримінального кодексу РФ.

    Про це свідчать дані на сайті Міністерства внутрішніх справ Росії.

    Так, в базі даних розшукуваних осіб МВС РФ з'явилася інформація про неї: дата народження (11 вересня 1982 року), національність і місце народження (Мікашевичі Лунінецького району Білорусі).

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    Підставою для розшуку вказано кримінальну справу, однак номер статті не конкретизовано.

    Днем ранше Тихановська заявила, що хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. У відповідь на питання, з ким би вона хотіла зустрітися, Тихановська сказала: «З Володимиром Путіним, щоб зрозуміти, чому він підтримує [Олександра] Лукашенка».

    До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією

    Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.

    Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

    Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка.

    Білорусь Росія МВС вибори опозиція розшук Світлана Тихановська
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