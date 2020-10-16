  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук

    • Розсилка
    Росія запевняє, що не порушувала справу проти Тихановської, а в розшуку вона знаходиться відповідно до договорів про допомогу між Білоруссю і РФ - Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук
    Росія запевняє, що не порушувала справу проти Тихановської, а в розшуку вона знаходиться відповідно до договорів про допомогу між Білоруссю і РФ

    Лідера білоруської опозиції оголосили у розшук за статтею про заклик до повалення конституційного ладу.

    Білорусь оголосила в міжнародний розшук лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Росії.

    У Росії поінформували, що Тихановська оголошена в розшук за статтею про заклик до повалення конституційного ладу.

    У російському МВС стверджують, що отримали запит на розшук Тихановської за ст. 361 год. 3 Кримінального кодексу Білорусі (заклики до повалення конституційного ладу і дії, спрямовані на шкоду нацбезпеки).

    Росія запевняє, що не порушувала справу проти Тихановської, а в розшуку вона знаходиться відповідно до договорів про допомогу між Білоруссю і РФ.

    Нагадаємо, що Тихановську в Росії оголосили в розшук.

    До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією

    Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.

    Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

    Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка

    Як повідомлялося, 13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

    Білорусь Росія МВС суд опозиція розшук Світлана Тихановська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies