Білорусь оголосила Тихановську в міжнародний розшук



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Росія запевняє, що не порушувала справу проти Тихановської, а в розшуку вона знаходиться відповідно до договорів про допомогу між Білоруссю і РФ

Лідера білоруської опозиції оголосили у розшук за статтею про заклик до повалення конституційного ладу.

Білорусь оголосила в міжнародний розшук лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Росії.

У Росії поінформували, що Тихановська оголошена в розшук за статтею про заклик до повалення конституційного ладу.

У російському МВС стверджують, що отримали запит на розшук Тихановської за ст. 361 год. 3 Кримінального кодексу Білорусі (заклики до повалення конституційного ладу і дії, спрямовані на шкоду нацбезпеки).

Росія запевняє, що не порушувала справу проти Тихановської, а в розшуку вона знаходиться відповідно до договорів про допомогу між Білоруссю і РФ.

Нагадаємо, що Тихановську в Росії оголосили в розшук.

До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією

Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.

Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

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Як повідомлялося, 13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум президенту Білорусі Олександру Лукашенку.