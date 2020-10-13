Тихановська пригрозила Лукашенку народним ультиматумом



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Тіхановська заявила, якщо до 25 жовтня ці вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з ультиматумом

Опозиціонерка дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Про це повідомляє її пресслужба.

Тихановська висунула такі вимоги:

1. Лукашенко повинен оголосити про відхід.

2. Насильство на вулицях має зупинитися повністю.

3. Всі політв'язні повинні бути звільнені.

«Минуло два місяці політичної кризи, насильства і беззаконня – і з нас вистачить. 25 жовтня ми оголошуємо народний ультиматум», – заявила вона.

Тихановська заявила, якщо до 25 жовтня ці вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з ультиматумом.

«І 26 жовтня розпочнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах. У вас є 13 днів, щоб виконати три умови», – заявила вона.

Нагадаємо, що Тихановську в Росії оголосили в розшук.

До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією

Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.

Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка.