Тихановська пригрозила Лукашенку народним ультиматумом
Опозиціонерка дала йому 13 днів, щоб виконати три вимоги
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Про це повідомляє її пресслужба.
Тихановська висунула такі вимоги:
1. Лукашенко повинен оголосити про відхід.
2. Насильство на вулицях має зупинитися повністю.
3. Всі політв'язні повинні бути звільнені.
«Минуло два місяці політичної кризи, насильства і беззаконня – і з нас вистачить. 25 жовтня ми оголошуємо народний ультиматум», – заявила вона.
Тихановська заявила, якщо до 25 жовтня ці вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці з ультиматумом.
«І 26 жовтня розпочнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах. У вас є 13 днів, щоб виконати три умови», – заявила вона.
Нагадаємо, що Тихановську в Росії оголосили в розшук.
До слова, раніше опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією
Зазначимо, що напередодні Тихановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку.
Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.
Понад 37 тисяч білорусів просять суд у Гаазі розслідувати злочини Лукашенка.