Помпео: США розглядають можливість блокування TikTok



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Держсекретар США Майк Помпео виступає за заборону TikTok

Китайські соцмережі можуть заборонити

США розглядає заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю, заявив в понеділок держсекретар Майк Помпео, пише CNBC.

«Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми, звичайно, це (заборону китайських соцмереж – 24 канал) розглядаємо. Ми дуже довго працювали над цим питанням», – сказав Помпео.

Раніше Huawei підпав під заборону в США, оскільки як вважають, Пекін може використовувати обладнання Huawei для шпигунства, і ці дані можуть загрожувати національній безпеці США. Huawei неодноразово заперечував ці звинувачення.

Але TikTok, який належить пекінській ByteDance, також працює під пильним поглядом служб США ще з минулого року. Вашингтон стурбований тим, що платформа цензурує вміст і що Пекін може отримати доступ до даних.

TikTok намагався дистанціюватися від своєї материнської компанії в Китаї. Фактично TikTok мав бути призначений для міжнародного ринку, тоді як ByteDance працює в Китаї окремим додатком під назвою Douyin.

Компанія найняла колишнього керівника Disney Кевіна Майєра на посаду генерального директора TikTok на початку цього року. Його пріоритетом вважалося відновлення довіри до компанії.

Але адміністрація Трампа все ще скептично ставиться до TikTok. На запитання Fox News, чи американці повинні завантажувати додаток для соціальних медіа, Помпео відповів: «Тільки якщо ви хочете, щоб ваша приватна інформація була в руках комуністичної партії Китаю».

TikTok раніше повідомляв, що дані користувачів США зберігаються у Сполучених Штатах, а резервна копія – у Сінгапурі. Компанія також повідомила, що її центри обробки даних розташовані повністю за межами Китаю, і жодна їх інформація не підпадає під дію китайського законодавства.

Також варто зазначити, що Китай та США минулого року були на грані торговельної війни. Коли це питання дещо владналося, з'явилися інші виклики: США звинуватило Китай у приховуванні інформації щодо коронавірусу та втручання в автономний Гонконг із своїм законом про національну безпеку.