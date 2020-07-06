ЗМІ: Індія та Китай відвели війська і створять на кордоні буферну зону



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Конфлікт між Індією і Китаєм розгорівся через спірні території в демаркаційній лінії

Розведення військ відбулося відповідно до домовленості, досягнутої 30 червня в ході консультацій

Китай і Індія вивели своїх військових зі спірних прикордонних територій у районі річки Галван – тепер там буде створено буферну зону.

Про це повідомляє індійський портал Ndtv з посиланням на джерело.

«Взаємне виведення індійських і китайських військ відбулося, але, швидше за все, обмежене долиною річки Галван. Між індійськими і китайськими військами створено буферну зону. Нам потрібно буде почекати, щоб побачити, наскільки це роз'єднання міцне й реальне», - говорить джерело.

Сторони також розбирають тимчасові споруди, побудовані в прикордонній зоні, і відходять від лінії фактичного контролю, яка розділяє Індію і Китай. Але джерела не уточнюють, на яку відстань від неї відводяться військовослужбовці.

Зазначається також, що розведення військ відбулося відповідно до домовленості, досягнутої 30 червня в ході консультацій, які провели командувач 14-го корпусу сухопутних військ Індії генерал Харіндер Сингх і командувач Південного Сіньцзянського військового округу Народно-визвольної армії Китаю генерал Лю Лін. Це була третя подібна зустріч з 6 червня.

Як відомо, конфлікт між Індією і Китаєм розгорівся через спірні території в демаркаційній лінії, яка фактично є кордоном між країнами, однак юридично кордон не визнавали до 1990-х років.

На кордоні вперше за останній час відбулися серйозні зіткнення – 16 червня Індія заявила про загибель 20 військових.